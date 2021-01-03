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MasterChef şampiyonluk ödülü nedir? İşte detayları…

2020 MasterChef Türkiye finalisti olan Barbaros ve Serhat arasından birisinin şampiyon olacağı bölümde yarışmayı kazanan ismin alacağı ödül de belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından son 2’ye taşınan 2 isimden şampiyon olana lüks bir otomobil verileceği açıklandı. Bu gelişme sonrasında detaylara ilişkin nedir? şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı. 2020 MasterChef şampiyonluk ödülü nedir? sorusu ve diğer tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 23:26 Son Güncelleme: 3.1.2021 23:27 ABONE OL
MasterChef şampiyonluk ödülü nedir? İşte 2020 MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü detayları…

Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de finalde mücadele eden Barbaros ve Serhat arasından şampiyon olan ismin alacağı büyük ödül ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek 2020 MasterChef şampiyonluk ödülü nedir? şeklinde soruya cevap arıyor.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR? İŞTE BÜYÜK ÖDÜL

2020 MasterChef Türkiye büyük ödülüne ilişkin tüm detaylar şöyle;


2020 MasterChef Türkiye büyük finalde Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluğu kazanan isim lüks bir SUV otomobille ödüllendirilecek. Söz konusu lük otomobilin JEEP marka kırmızı renk Renegade model arazi aracı olduğu açıklandı. Otomobilin güncel liste fiyatının 300 bin Türk Lirası civarında olduğu edinilen bilgiler arasında


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MasterChef şampiyonluk ödülü nedir? İşte 2020 MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü detayları…
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