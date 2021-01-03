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kimdir? 2020 MasterChef finalisti kaç yaşında, ? İşte tüm detaylar...

ekranlarında yayınlanan yemek yarışması 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı finalisti MasterChef ile ilgili detaylar merak edilerek kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Yarışmacıya ilişkin öğrenilmek istenen MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına ilişkin yanıtlar ve tüm detayları burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 23:32 Son Güncelleme: 3.1.2021 23:32 ABONE OL
MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef finalisti Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar...

TV8'de yayınlanan 2020 MasterChef yarışmasında finale çıkan Serhat Doğramacı ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Serhat Doğramacı ile ilgili detaylar şöyle;

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

SERHAT MASTERCHEF'E NASIL KATILDI?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelen eleme gecesi öncesinde Mehmet şef, Serhat'ın yarışmaya nasıl katıldığını açıkladı. Mehmet şef, ilginç bir hikaye diyerek başladığı olayda kadroların dolduğu bir zamanda gelen Serhat'ın azmini anlattı. MasterChef Serhat, bu sene pandemi nedeniyle videolu olarak yapılan başvurusunu yapmış fakat geri dönüş gelmeyince yarışmacının iptal olduğunu düşünmüş. Bu sırada Amerika'daki eski işiyle anlaştığını ve biletinin alındığını söyledi.

Fakat MasterChef yeni sezon tanıtımını görünce stüdyoya gelmeye karar verir. Burada yetkili birisiyle görüşmeden gitmeyeceğini söyleyen Serhat'ın şansına o gün bir yarışmacı vazgeçer. Evde kalmayı kabul etmeyen bu yarışmacıdan boşalan yere Serhat'ı almaya karar verir. Böylece elem turlarına giren Serhat, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olmayı başarır.

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MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef finalisti Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar...
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