Mersin’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü sade bir törenle kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlaması koronavirüs tedbirleri nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, belediye başkanları, gaziler ve mülki erkan katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Mersinlilerin 99 yıl önce kentlerine sahip çıktığını belirten Vali Su, "Milletimiz, tarihi boyunca bağımsızlığına sahip çıkmış, bağımsızlığına, istiklaline, istikbaline uzanan elleri her zaman kırmıştır, bundan sonra da kıracaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum" dedi.