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Metruk binada torbacı yakalandı... Polis 'Ohh' dedi

Beyoğlu’nda ihbar üzerine metruk bir binaya operasyon yapan polis yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:14 ABONE OL
Metruk binada torbacı yakalandı... Polis 'Ohh' dedi

Beyoğlu Kılburnu sokakta bulunan metruk binada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. 2 Aralık 2020 tarihinde yapılan operasyonda, binanın 'torbacı' adıyla tabir edilen satıcıların deposu olarak kullanıldığını tespit edildi. Metruk binada 613 adet satışa hazır halde bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretini gerçekleştiren Nilay Ç. gözaltına alındı. '4 Adet Uyuşturucu Madde Ticareti TCK188', '1 Adet Mukavemet' ve '1 Adet Yankesicilik' suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda uyuşturucu maddenin satışa hazır ve özenle paketlenmiş olması dikkat çekti. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile polis ekipleri 'Ohh' yazdı.


Nilay Ç

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Metruk binada torbacı yakalandı... Polis 'Ohh' dedi
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