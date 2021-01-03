Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş cinayetinde son dakika gelişmesi!

'SİLAHLA ÖLDÜRÜP, GÖMDÜM'

Şüpheli tavırları ile dikkat çeken Taşdelen, ilk olarak programa canlı olarak bağlanarak kuzeni ile 2013 yılından bu yana birlikte olduklarını ve son olarak bir hafta öncesinde ormanlık bir alanda gittiklerini. Orada cinsel ilişkiye girdiklerini ve sonrasında Ayşe Altuntaş'ı evine bıraktığı yönünde ifadeler kurmuştu. Mehmet Altuntaş'ın ifadelerinin çelişkili bulunması nedeniyle yaptığı açıklama sonrasında gözaltına alınmış ve sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Katil ifadesinde; "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm." demişti.