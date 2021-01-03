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Ne istediniz bu hayvandan! Kedinin kulağını kestiler

Kartepe İlçesinde meydana gelen olay,  gören duyan herkese  ‘Ne istediniz bu hayvandan’ dedirtti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:24 ABONE OL
Ne istediniz bu hayvandan! Kedinin kulağını kestiler

Kocaeli Kartepe İlçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta dolaşan kanlar içerisindeki bir kedi, bölgede oturan hayvan severler tarafından fark edildi.

Kedinin yanına ulaşan hayvan severler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen yaralı kedi olay yerinden alınarak nöbetçi bir veterinere götürüldü. Müdahale yapılan havan hayvan severler tarafından koruma altına alınırken, gerek olayı görenler gerekse duyanlar 'Ne istediniz bu hayvandan' demekten kendini alamadı.

Öte yandan Kocaeli Hayvan Sevenler Derneği'nin kediye bunu yapan kişinin bulunması için ihbarda bulunacağı öğrenildi.

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Ne istediniz bu hayvandan! Kedinin kulağını kestiler
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