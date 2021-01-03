Ocak Ayında o saatlere dikkat! Uzman Astrolog Zeynep Turan açıkladı...

Tıpkı geçen yıl kaleme aldığım '2020 Şifreleri Çözüyor' kitabım gibi kara kaplı bir yıl olan 2020 yılı, korkularımızı ön plana çıkaran, bizi olmadık davranışlara sevk eden ve günlük planlarımızı dahi baştan aşağıya değiştiren bir yıl oldu. 2021'in alameti farikalarından birisi de yalnız vakit geçirmeyi tecrübe eden biz insanoğlunun kendisi ile konuşabilmesi, sırlarını saklayabilmesi ve kendisi için geleceğe umutla bakabilmesi olacak.