Pınarbaşı'nda biyogaz organik gübre tesisinin temeli atıldı

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesine bağlı Küçük Kömarmut Mahallesinde organik atıklardan hem elektrik hem, biyogaz hem de organik gübre üretilecek. Kayserili girişimciler Cemil Demirel, Faruk Öndaş ve Fatih Akgül'ün 80 milyon liralık bir yatırımla temelini attığı Biyogaz Organik Gübre Tesisi, tamamlandığında 100 ilçe sakinine istihdam sağlayacak.

"3 MEGAVAT ELEKTRİK ÜRETECEĞİZ"

Pınarbaşı İlçesi Küçük Kömarmut Mahallesinde temeli atılan Biyogaz Organik Gübre Tesisinde hayvansal atıklar başta olmak üzere mısır, pancar gibi yüksek enerji içeren bitkiler, yağlar gibi her türlü biyolojik ürün ve atıkları yeniden ekonomiye kazandıracaklarını belirten Girişimci Cemil Demirel, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte 3 megavatlık elektrik enerjisi üreteceklerini söyledi. Biyogaz tesisinde organik gübrede elde edileceğini ifade eden Cemil Demirel; " Biyogaz, ısınma ve enerji elde etmek amacıyla kullanılan bir tür yanıcı bir gazdır. Biyogaz; doğalgaz ve yanıcı diğer gazlardan farklı olarak hayvansal ve bitkisel, hammaddelerin işlenmesi sonucunda elde edilir. Temelini attığımız tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte yöre çiftçisine yüksek kalitede gübre kullanabilecek. Kısaca hem doğaya atıklar dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor hem de elektrik, biyogaz ve gübre elde ediliyor" diye konuştu.