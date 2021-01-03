Polisler görünce gözlerine inanamadı! Kadın kıyafetleriyle yakaladılar

Lüks aracın yeni çalınmış olduğu ve şüphelinin aracı çalarken tanınmamak için kadın kıyafetleri giydiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Süleyman T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın kılığında otoparka girdi, 5 milyonluk lüks cipi çaldı | Video