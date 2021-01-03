Polisler görünce gözlerine inanamadı! Kadın kıyafetleriyle yakaladılar

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay. Polis, yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu.
Aracın sürücü koltuğunda oturan Süleyman T. isimli erkek şüphelinin üzerinde kadın kıyafetleri olduğunu gören polisler detaylı inceleme başlattı.
Lüks aracın yeni çalınmış olduğu ve şüphelinin aracı çalarken tanınmamak için kadın kıyafetleri giydiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Süleyman T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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