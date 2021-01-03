Renk renk desenleri ile yöreye hitap ediyor

Dizilerde yer alan yöresel kıyafet, şal, eşarp ve puşi görüntülerinden sonra sektörün iyice canlandığı belirten esnaflar yerli ve yabancı turistlerin puşi, şal ve eşarp alarak sevdiklerine hediye ettiğini veya sıra gecesine katılmak için hazırlık yaptığını belirtti.

Eyyübiye ilçesi Haşimiye meydanında yer alan tarihi çarşılarda renk renk şallar gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Şanlıurfa'ya gelen turistler yerel halkın kullandığı şalları kendilerine yakışacak şekilde alıyor. Dizilerde yer alan yöresel kıyafet, şal, eşarp ve puşi görüntülerinden sonra sektörün iyice canlandığı belirten esnaflar yerli ve yabancı turistlerin puşi, şal ve eşarp alarak sevdiklerine hediye ettiğini belirtti. Özellikle son dönemlerde Şanlıurfa'da çekilen Karagül dizisi sonrası satışlarda patlama yaşandığını belirten bir esnaf, " Buraya gelen turistler eşarp veya puşi almadan Şanlıurfa'dan ayrılmıyor. Genellikle şal iyi gidiyor. Şu an çok satılıyor, 20 yıldır eşarp başörtüsü ve şal satıyorum. Başörtüsü ve eşarp genellikle yerli vatandaşlar tercih ediyor. Bunun yanında turistler de bizlerden alışveriş yapıyor. Turistler genelde şallara yöneliyor, el işi süslemeli şallar turistleri cezp ediyor. Genellikle aksesuar olarak kullanıyorlar. Özellikle yerli turistler Şanlıurfa'da çekilen dizilerden çok etkileniyor, Karagül dizisinde kullanılan şallar büyük beğeni alıyor. Şalların fiyatı 5 liradan başlıyor 50 liraya kadar yükseliyor. Aralarında ki farkın sebebi kullanılan malzemenin kalitesinden kaynaklanıyor. İpek şallar 50 liraya kadar alıcı buluyor. Eşarp fiyatları ise 10 Liradan başlıyor 25 liraya kadar yükseliyor. Eşarplarda kalitesine göre fiyat farkı bulunuyor" dediler.