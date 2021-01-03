Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 Ölü

Rize'nin Güneysu ilçesi Kiremit Köyünde dün akşam meydana gelen kazada otomobiliyle şarampole yuvarlanan 55 yaşındaki Mehmet Kul, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde otomobiliyle evine giderken otomobilin geri geri kayması sonucu aracın yaklaşık 20-25 metre şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Mehmet Kul, ağır yaralandı. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Jandarma kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor