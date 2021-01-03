Şanlıurfa'da 3 kardeş arasında bıçaklı kavga

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga kanlı bitti.Kardeşler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri diğer ikisini bıçakla yaraladı.

Olay Eyyübiye İlçesi Akabe Mahallesi Kondu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Ş. Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. isimli kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve kardeşler arasında kavgaya dönüştü.

Çıkan bıçaklı kavgada Erdal Ş. Ahmet Ş. yaraladı. Olayın ardından haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erdal Ş., Balıklıgöl Hastanesine Ahmet Ş. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, kaçan Mehmet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.