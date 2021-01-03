Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'da bulunan Karakoyun Deresinde meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar köprünün içinde yerde cansız yatan birini gördüler. Olayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede cansız bedenin 18 yaşındaki Ahmet A.'e ait olduğu belirlendi. Gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerin incelemenin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Ahmet A.'in dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olduğu, ailesi ve emniyet ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.