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'da şüpheli ölüm

'da bulunan Karakoyun Deresi'nde bir vatandaş ölü bulundu. Şanlıurfa'da bulunan Karakoyun Deresi'nde bir vatandaşın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:41 ABONE OL
Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'da bulunan Karakoyun Deresinde meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar köprünün içinde yerde cansız yatan birini gördüler. Olayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede cansız bedenin 18 yaşındaki Ahmet A.'e ait olduğu belirlendi. Gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerin incelemenin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Ahmet A.'in dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olduğu, ailesi ve emniyet ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

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Şanlıurfa'da şüpheli ölüm
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