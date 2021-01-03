Şans Topu sonuçları açıklanıyor: Milli Piyango Online ile 3 Ocak Şans Topu sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları için geri sayım devam ediyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Bu durum bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişe ilgiyi arttırdı. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Ocak Milli Piyango Online ile Şans Topu hızlı bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI ( 3 OCAK PAZAR )

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 3 Ocak Şans Topu sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları bilgileriyle birlikte MP TV canlı çekiliş linkine buradan erişebilir, kazandıran numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Detaylar şöyle;