Sarıyer'de kadın elbisesiyle cip çalan şüpheli kamerada

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yılın ilk saatlerinde Ayazağa'da denetim yapan polis ekipleri, lüks bir cipi durdurdu.

Direksiyondaki kişinin kadın elbisesi giymiş bir erkek olduğunu gören polis, şüphelenerek sürücüyü araçtan indirdi. Polisin yaptığı detaylı incelemenin ardından lüks cipin Maslak'taki lüks bir siteden yeni çalındığı ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Süleyman T.'nin, kadın elbisesini tanınmamak için giydiğini söylediği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Süleyman T. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın kılığında otoparka girdi, 5 milyonluk lüks cipi çaldı

KADIN ELBİSESİYLE İŞ YERİNDE DOLAŞMIŞ

Süleyman T.'nin, cipi çaldığı iş yerine kadın elbisesiyle girmesi ve içeride dolaşması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, T.'nin, merdivenlerden üst kata çıkarken tekrar aşağıya inmesi ve çaldığı cipin etrafında dolaştığı görülüyor