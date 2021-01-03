Şırnaklı AK kadınlardan 'Minik Eller Üşümesin' projesi

Ak Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı yeni yıl tatilini fırsata çevirdi. AK Kadınlar evlerinde büyük bir özveri ile ilmek ilmek ördükleri atkı, bere ve eldivenleri köydeki çocuklara ulaştırdı. Şuana kadar 300 çocuğa ulaştıklarını belirten Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan hedeflerinin 500 çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde farklı çalışmalara imza attıklarını belirten Ak Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, "Koronavirüs salgını sürecinde de fark yaratan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu evlerimizde çocuklarımızla birlikte fideleri toprakla buluşturduk. Bu hafta sonu ise, özlemimizi her bir ilmeğine dokuduğumuz, sevgimizi kattığımız atkı, bere, eldiven ve kazakları ilçe, belde ve köy teşkilatlarımızın katılımıyla ilmek ilmek örmek oldu. Pandemiden dolayı insanlık olarak zor günler geçiriyoruz. Ama her anımızı değerlendiriyoruz. İl, ilçe, belde, mahalle Kadın Kolları Teşkilatları olarak vaktimizin değerli olduğunun bilinciyle, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çok özlediğimiz evlatlarımızın ellerine ulaştırmak üzere atkı bere eldiven ve kazak ördük ve çalışmamızı devam ettireceğiz. 4 günlük yılbaşı tatili, hafta sonu kısıtlaması derken 300 çocuğumuza hediye edilmek üzere içine özel notlarımızı koyacağımız paketlerimiz hazır. Ocak ayının sonuna kadar özellikle kırsalda ki 500 miniğimize ulaşmak hedefimiz olacak. Yeni yılın gelişi ile yine hep beraber olmayı diliyoruz. Rabbim bizleri tekrar bir araya gelip hemhal olacağımız günlerimize kavuştursun. Desteğini esirgemeden bu çalışmamızda nefer olan Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğine ve emeği geçen teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecektir." dedi.