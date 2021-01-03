Sokak hayvanları es geçilmedi: Düzenli olarak mama desteği veriliyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri ve hayvansever vatandaşlar ilçenin değişik bölgelerinde belirli noktalarda oluşturulan beslenme noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktılar.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği hakkında açıklama yapan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu; "Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve soğuk kış günlerinin yaşandığı şu dönemde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için Kaymakamlığımız bünyesinde Hayvan Besleme Grubu oluşturduk. Ekibimiz tarafından 20 noktada sabitlenen beslenme noktalarımız sürekli kontrol altında tutularak sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçları karşılanacak. Bu süreçte, birlikte yaşadığımız sokak canlılarını korumak için işbirliği içerisinde hareket ettiğimiz Belediye Başkanımıza, hayvansever vatandaşlarımıza, ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

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