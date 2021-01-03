Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokak hayvanları es geçilmedi: Düzenli olarak mama desteği veriliyor

Sokak hayvanları es geçilmedi: Düzenli olarak mama desteği veriliyor

’ın ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Hayvan Besleme Grubu ekibi tarafından salgını nedeniyle sosyal izolasyonun sağlandığı süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama desteği verilmeye başlandı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 3.1.2021 11:39 ABONE OL
Sokak hayvanları es geçilmedi: Düzenli olarak mama desteği veriliyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri ve hayvansever vatandaşlar ilçenin değişik bölgelerinde belirli noktalarda oluşturulan beslenme noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktılar.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği hakkında açıklama yapan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu; "Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve soğuk kış günlerinin yaşandığı şu dönemde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için Kaymakamlığımız bünyesinde Hayvan Besleme Grubu oluşturduk. Ekibimiz tarafından 20 noktada sabitlenen beslenme noktalarımız sürekli kontrol altında tutularak sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçları karşılanacak. Bu süreçte, birlikte yaşadığımız sokak canlılarını korumak için işbirliği içerisinde hareket ettiğimiz Belediye Başkanımıza, hayvansever vatandaşlarımıza, ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı Talas’ta sokak hayvanlarını özel ekip besliyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak hayvanları es geçilmedi: Düzenli olarak mama desteği veriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA