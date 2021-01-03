Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanlarını koruma altına almak ve bakımlarını sağlamak amacıyla, Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçtiğimiz günlerde çok önemli bir proje daha hayat geçti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün 41 seçim vaadi arasında yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi büyük ölçüde tamamlanarak açılışa hazır hale geldi. Öte yandan ilçede pandemi nedeniyle, salgın ve kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana, sokak hayvanları unutulmuyor.

MAMA VE SU TAKVİYESİ

İlçenin belli bölgelerine sokak hayvanları için barınaklar kuran ekipler, Yılbaşı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreçte de kentin muhtelif noktalarına mama ve su bırakmaya devam ediyor. Derince Belediyesi ekipleri, ilçedeki parklar ve yeşil alanlarla, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktaları düzenli olarak kontrol ederek mama ve su takviyesi yapıyor. Sokak hayvanlarının zorlu koşullardan etkilenmemesi için ilçe genelinde gerçekleşen çalışmalar, Derince Belediyesi veterinerlik birimi tarafından rutin olarak sürüyor.