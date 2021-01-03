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Gürpınar'da sokak hayvanlarına destek sürüyor

'ın Gürpınar Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama ve yem bırakıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 3.1.2021 14:01 ABONE OL
Gürpınar'da sokak hayvanlarına destek sürüyor

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tüm insanlığı etkileyen korona virüs salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu zor günlerde doğal hayattaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

ONLARDA BU DÜNYANIN VAZGEÇİLMEZ PARÇALARI

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için sürekli sahada çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tanış, "Ekiplerimiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak üzere boş kalan cadde ve parklarımızda düzenli aralıklarla mama bırakıyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda sokak hayvanlarımızın tedavileri için ekiplerimiz gerekli koordinasyonu sağlayarak süreci baştan sona takip ediyor. Vatandaşlarımızdan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Unutmayalım onlarda bu yaşamın, dünyanın vazgeçilmez parçaları" dedi.

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Gürpınar'da sokak hayvanlarına destek sürüyor
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