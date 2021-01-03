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'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler, 'da toprağa verilecek

'de yol yapım çalışması şapan Türk firmaya yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Türk İşçiler Selami Aydoğdu (22) ile Erdinç Genç'in (44) çorumda toprağa verilecek.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 3.1.2021 16:10 ABONE OL
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler, Çorum'da toprağa verilecek

Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in acı haberleri Çorum'daki ailelerine ulaştı.


Selami Aydoğdu

Saldırıda hayatını kaybeden işçilerden Erdinç Genç'in Ortaköy İlçesi Aşdağul beldesinde,Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü İlçesi Çayköy'deki aileleri acı haberle adeta yıkıldı. Cenazeleri köylerinde defnedilecek olan işçilerden Selami Aydoğdu'nun 6 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Öte yandan saldrırı da yaralanan Çorumlu işçiler Çorumlu Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan ve Şakir Çetinkaya'nın ise tedavilerinin Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi7nde devam ettiği öğrenildi.


Erdinç Genç

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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler, Çorum'da toprağa verilecek
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