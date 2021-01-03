Somali'deki terör saldırısında oğlunu kaybeden acılı baba saldırı anını anlattı

Somali'de dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 4 işçi ve hayatını kaybeden Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in cenazeleri Türkiye'ye geldi.Türk Hava Yolları'nın TK687 sefer sayılı uçağıyla akşam saat 18.40'te İstanbul Havalimanı'na getirilen cenazeler daha sonra Ankara uçağına yüklendi. Ankara'dan Çorum'a götürülecek Erdinç Genç'in cenazesinin Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi. Terör saldırısında yaralanan ve oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybeden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, Şakir Çetinkaya ve İmdat Uzuncaköse'de aynı uçakla Türkiye'ye geldi.

OĞULUM KAYBETTİM... ÇOK BÜYÜK BİR ACI

İstanbul Havalimanı'nda saldırı anın anlatan acılı baba Ömer Aydoğdu "Yol çalışması yağıyorduk. Orada asfalt seriyorduk. O anda bir canlı bomba geldi patlama yaptı. Her birimiz bir yere yıkıldık. Oğlumu kaybettim. Baba-oğul çalışıyorduk. Bu çok büyük bir acı. İki cenazemiz var onlarla birlikte geldik. Oradaki hastanede başka yaralı arkadaşımız yok hepimiz geldik. 6 kişiydik ekip başı bendim" dedi

KARDEŞLERİMİZİ KAYBETTİK

Saldırıda yaralan diğer bir işçi Yavuz Ercan ise "Olay, ekim başımızın söylediği gibi gerçekleşti. Ben yine şükürler olsun bu şekilde atlattım ama onunki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, dostlar sağolsun. Keşke olmasaydı ama yapacak birşey yok" şeklinde konuştu.