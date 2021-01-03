Son dakika haberi: 2 Ocak Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye korona tablosu

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla Türkiye'deki koronavirüs son durum ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Özellikle koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından tüm dünyada alarm verilirken, ülkemizde de kısıtlamalar ve yasaklar tekrardan gelmişti. Alınan tedbirlerle birlikte hasta ve vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Peki, Türkiye 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu ve vaka sayısı verilerine ilişkin detaylar…
Sağlık Bakanlığı filyason ekibi tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri ve 2 Ocak koronavirüs tablosu detayları şöyle;
2 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce 2 Ocak tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayılarını açıkladı.
1 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum