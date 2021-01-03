Son dakika haberi: 2 Ocak Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye korona tablosu

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla Türkiye'deki koronavirüs son durum ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Özellikle koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından tüm dünyada alarm verilirken, ülkemizde de kısıtlamalar ve yasaklar tekrardan gelmişti. Alınan tedbirlerle birlikte hasta ve vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Peki, Türkiye 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu ve vaka sayısı verilerine ilişkin detaylar…

SON DAKİKA - 2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı filyason ekibi tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri ve 2 Ocak koronavirüs tablosu detayları şöyle;