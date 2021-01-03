Son dakika: Bitlis’te PKK’ya ait 10 sığınak ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'e bağlı Akgün, Çobansuyu, Aşağı Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harman yeri, Sarıkonak Köyü ve Kınalı Köyleri kırsalı ile mezralarında "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2021-1" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir GÜLER 2020-11" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan arama-tarama faaliyetinde, 10 sığınak, 2 büyük tüp, 6 küçük tüp, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği namlusu, 1 nikon dürbün, 1 steiner dürbün, 2 adet anti tank sevk motoru, 1 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 kaleşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 1 tripod, 3 kalem pil, 1 telefon bataryası, 10 tüp başlığı, 22 palaska, 2 adet ısıtıcı, 2 not defteri, 10 metre çarşaf, 5 kilogram bakır tel, 2 adet jelikan bidon, 365 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda sağlık, inşaat, mutfak ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.