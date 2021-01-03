Son dakika: Bu sefer kaçamadı! Caminin çatısında yakalandı, itfaiye aracıyla indirildi...

SON DAKİKA: AZILI HIRSIZ CAMİ ÇATISINDA KISTIRILDI! Olay, saat 10.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Küba Camii'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında caminin çatısında birinin gezdiğini görenler, polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çatıda gezen kişinin, daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karışan Kamil İ. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, caminin çatısına çıkarak, şüpheliyi sıkıştırdı.
HIRSIZLIK MALZEMELERİ ÇANTADAN ÇIKTI
Kamil İ.'nin çatıdan inememesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, sepetli itfaiye aracıyla Kamil İ.'yi çatıdan indirdi.