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Son dakika: Bu sefer kaçamadı! Caminin çatısında yakalandı, itfaiye aracıyla indirildi...

Çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenilen Kamil İ. isimli şahıs, son 'işinde' yakayı ele verdi. Son dakika haberine göre ’da, sokağa çıkma kısıtlamasında caminin çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi Kamil İ. (23), sepetli itfaiye aracıyla aşağı indirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çantasından demir makası ve çalıntı olduğu düşünülen eşyalar çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:15 ABONE OL
Son dakika: Bu sefer kaçamadı! Caminin çatısında yakalandı, itfaiye aracıyla indirildi...

SON DAKİKA: AZILI HIRSIZ CAMİ ÇATISINDA KISTIRILDI! Olay, saat 10.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Küba Camii'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında caminin çatısında birinin gezdiğini görenler, polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çatıda gezen kişinin, daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karışan Kamil İ. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, caminin çatısına çıkarak, şüpheliyi sıkıştırdı.

HIRSIZLIK MALZEMELERİ ÇANTADAN ÇIKTI

Kamil İ.'nin çatıdan inememesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, sepetli itfaiye aracıyla Kamil İ.'yi çatıdan indirdi.

Ayrıca şüphelinin yanında bulunan çantasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanıldığı düşünülen demir makası ve tornavida gibi malzemelerle çalıntı olduğu düşünülen birçok eşya olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Kamil İ., emniyete götürüldü.

Polisler görünce gözlerine inanamadı! Kadın kıyafetleriyle yakaladılar

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Son dakika: Bu sefer kaçamadı! Caminin çatısında yakalandı, itfaiye aracıyla indirildi...
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