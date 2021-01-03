SON DAKİKA GELİŞMESİ: Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı

Kırşehir'de kayıp olarak aranan Osman Çelik (24) anlaşarak kaçtığı kız arkadaşı Vildan İnce (20) ile Kaman'ın Merdeşe Köyü'nde boş bir arazide toprağa gömülü halde bulunmuştu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan biri dün yapılan sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Çelik'in çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti.

Sorgularının ardından Kaman adliyesine sevki gerçekleştirilen zanlılar H.İ. R.İ. R.İ.V.İ. K.İ. H.S. M.S. ve B.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.