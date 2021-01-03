Son dakika: Genç kız kliniği basıp dehşet saçtı! Veteriner hekime yumruklu saldırı kamerada...

Bunlar yaşanırken, içeride de hasta sahiplerimizin olmasına rağmen 'Bunlar cani. Sokak hayvanlarını öldürüyor' demeye başlıyor. Biz bunlara rağmen sağlıklı olan kedisi ile ilgili bilgi verdikten sonra tatmin olmayınca hakaret ve küfürler etmeye başlıyor. Ben daha sonra kendisini polisi arayacağımı söyleyerek uyardım. Bunu duyunca üzerimize yürüdü, klinikte eşyaları dağıtmaya başladı. Daha sonra polis geldi ve karşılıklı şikayet dilekçelerimizi verdik"

"PARMAĞI İLE YÜZÜME VURDU DAHA SONRA DA ÇENEME YUMRUK"



Kızın yakını tarafından darp edildiği anları da anlatan Kaçar, "Kliniğimize döndükten 15 dakika sonra 2'si bayan 4 kişi geldi. Hiçbirini tanımıyorum. Gelen kişilerin kim olduğunu bilmiyorum ama hasta yakınları olduğunu biliyorum. Şişman olan beyefendi küfürler edip, 'Kim o kızı hastanelik etti', 'Geberteceğim onu' diyerek üzerime yürüdü. Ben herhangi bir darbın söz konusu olmadığını ifade ettim. Şikayet dilekçelerimiz de bile darp yoktu. Parmağı ile yüzüme vurdu daha sonra da çeneme yumruk attı. 'Eğer o kıza bir şeyler olursa daha kötü olacak' diyerek gitti. Ben de güvenlik kamerası kayıtları ile karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

"VETERİNER HEKİMLERİNDE SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA DAHİL EDİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ"



Son olarak veteriner hekim, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, eczacılarımız gibi veteriner hekimlik de sağlık hizmeti dahilinde olmalı. Öyle sayılmalı. Bu tarz davranışların, insanların şiddet uygulamalarının son bulmasını istiyoruz. Veteriner hekimlerinde sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada | Video