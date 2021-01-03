Son dakika haberi: 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor? 3 Ocak Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler: 81 ilde uygulanmakta olan ve 80 saat sürecek olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yılbaşı resmi tatili nedeniyle karar verilen bu kısıtlama bilindiği üzere Pazartesi günü belirlenen saatte sona ererken vaka sayılarının düşüşünü devam ettirmesi amaçlanarak aksi bir karar alınıncaya kadar hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının sürdürüleceği biliniyor. Peki, 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor? 3 Ocak bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinden ayrıntılar…

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı resmi tatili nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının dördüncü gününde milyonlarca kişi kısıtlamanın sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 4 Ocak 05.00'a kadar devam edecek olan yasakta vakaların yayılımını durdurmak amaçlanmıştı…