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Son dakika haberi: Banka çalışanından dev vurgun! 12 milyon lira dolandırdı...

Akılalmaz dolandırıcılık olayı 'da meydana geldi. Özel bir bankada çalışan Gökhan K., müşterilerin imzalarını taklit ederek 12 milyon liralık kredi çekti. Gökhan K., yakayı ele vermemek için bu parayı banka şubesi yakınında değnekçilik yapan kişinin 5 farklı bankadaki hesaplarına aktardı. Değnekçinin kardeşinin olayı öğrenmesi üzerine Gökhan K.'yı 'polise giderim' diyerek tehdit edip para aldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda bankacı Gökhan K., değnekçi Hacı Ahmet Ö. ve kardeşi Hakan Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan K. ve Hacı Ahmet Ö. tutuklanırken Hakan Ö. ev hapsine mahkum edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:45 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Banka çalışanından dev vurgun! 12 milyon lira dolandırdı...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankada çalışan Gökhan K.'nin, zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada Gökhan K.'nin, banka müşterisi firmaların yetkililerin imzalarını taklit edip, hazırladığı sahte evrakla firma adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi.


Gökhan K.

Gökhan K.'nin yakalanmamak için çektiği parayı, çalıştığı banka şubesinin yakınındaki bir otoparkta değnekçilik yapan, yaklaşık 5 yıldır tanıdığı Hacı Ahmet Ö.'ye ait farklı bankalardaki hesaplara transfer ettiği tespit edildi. Hacı Ahmet Ö.'nün, bu işlem karşılığında Gökhan K.'den yüklü miktarda para aldığı saptandı.


Hakan Ö.

DEĞNEKÇİNİN KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPMIŞ

Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Ö.'nün kardeşi Hakan Ö. de Gökhan K.'den şantajla para istediği, "Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim" diye tehditte bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan K.'nin, Hakan Ö.'ye 'sus payı' verdiği belirlendi.


Hacı Ahmet Ö.

Bu bilgiler üzerine polis ekipleri, adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla şüphelileri yakaladı. Hacı Ahmet Ö.'nün evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını gösteren 6 banka dekontu, 30 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Hakan Ö.'ye ise ev hapsi cezası verildi.

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Son dakika haberi: Banka çalışanından dev vurgun! 12 milyon lira dolandırdı...
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