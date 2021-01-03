Son dakika haberi: Banka çalışanından dev vurgun! 12 milyon lira dolandırdı...

DEĞNEKÇİNİN KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPMIŞ



Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Ö.'nün kardeşi Hakan Ö. de Gökhan K.'den şantajla para istediği, "Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim" diye tehditte bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan K.'nin, Hakan Ö.'ye 'sus payı' verdiği belirlendi.



Hacı Ahmet Ö.