SON DAKİKA HABERLER! Tecavüz gerçeği ortaya çıktı! Genç çifti öldürüp toprağa gömen katiller gazetecilere böyle seslendi!

KAMAN'DAKİ VAHŞETTEN SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu.