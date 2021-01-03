SON DAKİKA HABERLER! Tecavüz gerçeği ortaya çıktı! Genç çifti öldürüp toprağa gömen katiller gazetecilere böyle seslendi!

KAMAN'DAKİ VAHŞETTEN SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu.
TECAVÜZ EDİP BIÇAKLADILAR, DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti.