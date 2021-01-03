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SON DAKİKA HABERLER! Tecavüz gerçeği ortaya çıktı! Genç çifti öldürüp toprağa gömen katiller gazetecilere böyle seslendi!

'in Kaman ilçesinde kayıp sevgililerin toprağa gömülü cesedi bulunmuştu. Son dakika haberine göre kan donduran olayda yeni gelişmeler yaşandı. Cinayet şüphesiyle aileden 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, ilk sorgudaki ifadelerinde Osman Ç.'ye tecavüz ettikten sonra bıçakladıklarını, çok kan akmasın diye leğene koyduklarını ve çifti döverek öldürerek toprağa gömdüklerini itiraf ettiler. Şüphelilerin adliyeye girişi sırasında gazetecilere "İyi çekin" diyerek seslenmesi herkesi şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinden dehşete düşürecek detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 14:19 Son Güncelleme: 3.1.2021 14:54 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Tecavüz gerçeği ortaya çıktı! Genç çifti öldürüp toprağa gömen katiller gazetecilere böyle seslendi!

KAMAN'DAKİ VAHŞETTEN SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu.

TECAVÜZ EDİP BIÇAKLADILAR, DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

'PES' DEDİRTEN SÖZLER: İYİ ÇEKİN

Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.

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SON DAKİKA HABERLER! Tecavüz gerçeği ortaya çıktı! Genç çifti öldürüp toprağa gömen katiller gazetecilere böyle seslendi!
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