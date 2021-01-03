Suikast için geldi, bulamayınca korumayı öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de, Iraklı işadamına suikast için bir firmaya gelen şüpheli, korumasına işadamının nerede olduğu sordu. Ardından korumaya art arda ateş ederek öldürdü. Aynı işadamına başka yerlerde de daha önce silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Olay, geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'de yatırımları bulunan Iraklı Arap işadamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve işyerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Olay saatlerinde lojistik firmasına gelen bir şüpheli, daha önce işadamının yanında gördüğü koruma görevlisi Muhammet Şevki Taner'e (50) N.H.M.'nin nerede olduğunu sordu. Kapı önünde bir süre tartıştıktan sonra saldırgan, Taner'e art arda 3 el ateş edip kaçtı. Vücuduna gelen mermiler nedeniyle ağır yaralanan Taner, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Şüpheli kişi ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı.

SANİYE SANİYE KAMERADA



İşadamından daha önce de para isteyenler olduğu öğrenildi. Taner'in cenazesi ise memleketine gönderilerek defnedildi. Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan cinayet anı ise yine aynı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamerada, şüpheli şahsın korumalarla konuşup tartışması ve ardından korumaların arkasına döndükten sonra 3 el ateş edip yaya olarak kaçması ve ihbar üzerine ambulansın olay yerinde gelmesi görülüyor.