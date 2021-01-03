Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama burada…

açıklandı mı? ile - burada…

, haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri (MPİ) ile ortaklığında MP TV canlı çekilişiyle belli oluyor. Bugünkü çekilişe üzerinde kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 25 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak adına kazandıran numaraları merak ederek 3 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 3 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve sayfası detaylarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 19:14 Son Güncelleme: 3.1.2021 19:15 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama burada…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla MPİ Süper Loto sonuçları belirleniyor. 3 Ocak 2021 tarihli MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran ve 25 Milyon Türk Liras'nı aşan büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 3 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 3 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonucu ile MPİ sorgulama motoruna bu başlık altından erişebilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (3 OCAK)

Milli Piyango Online ile 3 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları canlı çekiliş linki ve günün kazandıran numaralar detayları şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama burada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA