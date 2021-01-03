Taksicilerden güncelleme isyanı

İstanbul'da17 bin 365 taksi, yeni yıl için yapılan yüzde 11'lik zammın güncellenmesi için Yenikapı'ya akın etti. Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Anadolu yakasındaki taksicilerin Yenikapı'ya getirilmesi ile sıkıntının daha da arttığını belirtti. Taksiciler "19 binin üzerinde taksiyi bir yerde toplayıp 3 günde güncelleme yapıyorlar. Saatlerce bekleyip bir günümüzü feda ediyoruz. Geçen yıl 500 TL'ye yapıyorlardı. Bu yıl biz yüzde 11 zam almamıza rağmen yüzde 33 artırıp 665 TL'ye yükseltmişler" dedi.