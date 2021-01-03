Taksim'deki turistler 'pes' dedirtti! Polis merkezine götürüldüler...

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu. İstanbul'daki turistler de muafiyeti fırsat bilerek bugün yine İstiklal Caddesi'ne akın etti.