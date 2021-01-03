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Taksim'deki turistler 'pes' dedirtti! Polis merkezine götürüldüler...

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu. 'un göbeği Taksim'e akın eden turistlerden bazılarının sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü. Bir grup turistin İstiklal Caddesi'nde sigara içmesi ise 'pes' dedirtti. Polis ekipleri, kuralları ihlal eden turist grubunu polis merkezine götürerek idari işlem uyguladı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 16:26 Son Güncelleme: 3.1.2021 16:46 ABONE OL
Taksim'deki turistler 'pes' dedirtti! Polis merkezine götürüldüler...

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu. İstanbul'daki turistler de muafiyeti fırsat bilerek bugün yine İstiklal Caddesi'ne akın etti.

KURAL TANIMADILAR, POLİS CEZAYI KESTİ

Meydan ve caddede devriye gezen polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin tam ortasında kural tanımazcasına maske takmayan ve sigara içen bir turist grubunu fark etti.

Turistlerin yanına giden polis önce maske takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyardı, sonra da turistleri polis merkezine götürdü. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

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Taksim'deki turistler 'pes' dedirtti! Polis merkezine götürüldüler...
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