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Talaslı üreticilere uzaktan eğitim

Talaslı üreticilerin kış dönemini verimli geçirmeleri için Belediyesi tarafından başlatılan online tarımsal eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 3.1.2021 15:47 ABONE OL
Talaslı üreticilere uzaktan eğitim

Dersleri anlatan Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca, Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Ramazan Bakır ile birlikte üretici işletmelerine giderek program kapsamında gelen soruları yerinde yanıtladı. Ziyaretlerde 'Hayvan Bakım, Besleme ve Rasyon Hazırlama' başta olmak üzere hayvanlar için uygun barınma ortamları, yem saklama koşulları, sulama vs. gibi birçok konuda üreticilere yerinde bilgilendirme yapıldı.

ÜRETİCİLERE ONLİNE EĞİTİM

Prof. Dr. Yusuf Konca, online derslere ek olarak yürütülen bu tür çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi. Yem hazırlamadan hayvan bakımına kadar pek çok konuya online olarak anlattıklarını fakat bunun ne derece doğru yapılabildiğini tespit edemediklerini ifade eden Konca, bu ziyaretlerle derslerde anlatılanların üreticiler tarafından nasıl uygulandığını görme fırsatı bulduklarını söyledi.

"ÇOK GÜZEL BİR BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞMASI"

Talas Belediyesi'nin çok güzel bir bölgesel kalkınma çalışması gerçekleştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Konca, "Sağ olsun belediyemiz güzel bir faaliyet başlattı ve biz de eğitimci olarak buna destek veriyoruz. 2 hafta üst üste hayvan besleme konusunda birçok detayı online olarak anlattık. Şimdi de burada hem üreticilerimizin sorularını yanıtlıyoruz hem de anlattıklarımızın nasıl uygulandığını görme fırsatı buluyoruz" dedi.

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Talaslı üreticilere uzaktan eğitim
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