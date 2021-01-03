Tarihi Kent sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Coronavirus tedbirleri kapsamında ülke genelinde perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin'in tarihi cadde ve sokakları adeta sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamayla tarihi yapıların yoğun olduğu Birinci Cadde ile tarihi çarşılar, sokak ve caddelerde sakinlik göze çarparken farklı noktalarda uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni tip Coronavirus önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bu günlerde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttırken sokak hayvanları içinde kaldırımlara mama bırakıldı.