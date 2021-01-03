Son dakika: TEM Otoyolu’ndaki feci kazada ölüm haberi geldi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, asfaltta yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Otoyol trafik ve asayiş ekipleri TEM Otoyolu'nda önlem aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsü Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.