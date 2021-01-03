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Son dakika: ’ndaki feci kazada ölüm haberi geldi

Son dakika... , istikametinde meydana gelen ilginç kazada 1 kişi öldü. Motosiklet, arkadan çarpan aracın motor kaputuna ok gibi saplandı. İlginç ve feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazadan sonra kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:42 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:50 ABONE OL
Son dakika: TEM Otoyolu’ndaki feci kazada ölüm haberi geldi

Son dakika... Sıradışı ölümlü kaza, TEM Otoyolu Edirne İstikameti'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen siyah renkli motosiklet sürücüsü TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken, kısıtlama sebebiyle boş olan yolda arkasından gelen M.B'nin kullandığı 34 DFE 683 plakalı araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalta düştü. Motosikletin motor kaputuna sıkışması sonucu, araç yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Bu ilginç ve feci kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Otoyol Trafik polisleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, asfaltta yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Otoyol trafik ve asayiş ekipleri TEM Otoyolu'nda önlem aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsü Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Üzücü olayda hayatını kaybeden sürücü Adli TIP Kurumu morguna incelenmek üzere kaldırılırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan şöförün işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.

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Son dakika: TEM Otoyolu’ndaki feci kazada ölüm haberi geldi
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