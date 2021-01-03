Trabzon’da yaşlı bir adam yangında hayatını kaybetti

Trabzon'un Tonya İlçesi Kalınçam Mahallesinde bulunan 90 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'ın evinde gece saatlerinde çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve ilk yardım ekiplerine haber verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra evde yapılan incelemede ise 90 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Yangında piknik tüpünün patlamasından çıktığı iddia edilirken kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından belli olacağı kaydedildi. Evde yalnız yaşadığı belirtilen Yılmaz'ın ise cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Hüseyin Yılmaz