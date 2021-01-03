Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pülümür'de sokak hayvanları için kampanya

Pülümür'de sokak hayvanları için kampanya

’nin Pülümür İlçesi’nde sokakta bulunan çok sayıda hayvan için belediye öncülüğünde mama kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında gönderilen mamalar, mahallelerdeki gönüllüler tarafından günlük olarak sokak hayvanlarına dağıtılmaya başlandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 3.1.2021 14:00 ABONE OL
Pülümür'de sokak hayvanları için kampanya

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde sokakta bulunan çok sayıda köpek için belediye öncülüğünde mama kampanyası başlatıldı. Kampanyaya hayvanseverler yoğun ilgi gösterirken, ilçeye gönderilen mamalar, mahallelerdeki gönüllüler tarafından sokak hayvanlarına dağıtılmaya başlandı.

Başlatılan kampanyaya ciddi destek sağlandığını söyleyen Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Duyarlılıklarından ötürü hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Gelen mamaları buradaki hayvanseverlere dağıttık. Onlar yemlemelerini kendileri yapacak" dedi.

İlçede yaylacılık ve arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğunu belirten Tosun, "Bu işle uğraşan vatandaşların bir bölümü yazın götürdükleri hayvanları dönüşte ilçeye bırakıyorlar. Bizler gerek belediye imkanlarıyla gerekse de hayvanseverlerin desteğiyle bu hayvanları aç bırakmamaya çalışıyoruz. Katkı sunanlara teşekkür ediyor, bu ilginin devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pülümür'de sokak hayvanları için kampanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA