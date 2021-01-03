Pülümür'de sokak hayvanları için kampanya

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde sokakta bulunan çok sayıda köpek için belediye öncülüğünde mama kampanyası başlatıldı. Kampanyaya hayvanseverler yoğun ilgi gösterirken, ilçeye gönderilen mamalar, mahallelerdeki gönüllüler tarafından sokak hayvanlarına dağıtılmaya başlandı.

Başlatılan kampanyaya ciddi destek sağlandığını söyleyen Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Duyarlılıklarından ötürü hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Gelen mamaları buradaki hayvanseverlere dağıttık. Onlar yemlemelerini kendileri yapacak" dedi.

İlçede yaylacılık ve arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğunu belirten Tosun, "Bu işle uğraşan vatandaşların bir bölümü yazın götürdükleri hayvanları dönüşte ilçeye bırakıyorlar. Bizler gerek belediye imkanlarıyla gerekse de hayvanseverlerin desteğiyle bu hayvanları aç bırakmamaya çalışıyoruz. Katkı sunanlara teşekkür ediyor, bu ilginin devam etmesini diliyorum" diye konuştu.