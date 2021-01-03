Türkiye'nin gizli cenneti Burdur Gölü alarm veriyor: İskele ortada kaldı!

'KURUYORUM' DİYE FERYAT EDİYOR



Göl kenarında gezintiye çıkan emekli öğretmen Sultan ve Mehmet Cevni çifti, kurumaya dikkat çekti. Göl kenarı ve iskeleye çok sık geldiklerini belirten Mehmet Cevni, "Karşıda görünen tekne birkaç yıl önce iskeleye gelip yolcu indirip bindiriyordu. Ama bugün su seviyesinin 4 metre civarında düştüğünü, teknenin de oldukça uzakta kaldığını görüyoruz. 'Göle Yas' etkinliğine geldiğimizde iskelenin bu kenarları hep su doluydu. Biz de su dökmüştük. Ama şimdi yok. Bu kendini göstererek geldi. 'Geliyorum, kuruyorum' diyen göl feryat ederek kuruyor. Su kaynakları her gün biraz daha kesiliyor, azalıyor. 'Gölün su kaynağı' diye bir şey artık yok gibi diyebiliriz. Yağmur yağarsa biriken sular, dolacak. Zaten her geçen gün yağmur seviyesi de düştü. Kar zaten yağmıyor. Yani bu gidişle Burdur Gölü yakın bir gelecekte haritadan silinecek gibi görünüyor" diye konuştu.