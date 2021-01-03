“Üniversitemiz salgınla mücadelede yalnız değil”

Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını ile topyekün mücadele veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hayırsever destekleri devam ediyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite hastanesine pandemi tedavisinde kilit rol oynayan Yüksek Akış Oksijen Cihazı (HFO) bağışında bulunan Eren Enerji, Çanakçılar Seramik A.Ş. ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ile diyaliz cihazı bağışında bulunan Başkent Üniversitesi ve Zonguldak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yöneticilerine ilimiz ve üniversita adına teşekkür etti.

BEÜ Rektörü Çufalı, tüm dünyada ve ülkemizde olumsuz etkisini sürdüren COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesine yüksek akış oksijen cihazı bağışlayan, Eren Enerji, Çanakçılar Seramik ve ERDEMİR ile diyaliz cihazı bağışlayan Başkent Üniversitesi ve Zonguldak MÜSİAD yöneticilerini bizzat arayarak, sağlık alanındaki bu anlamlı davranışları ve desteklerini her zaman yanlarında hissetmeleri sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ÜNİVERSİTEMİZ SALGINLA MÜCADELEDE YALNIZ DEĞİL"

Salgınla mücadelede riskin yüksek olduğu illerden biri olarak Zonguldak halkının, pandemiye karşı birbiriyle kenetlendiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Çufalı, Zonguldaklı hayırseverlerin desteklerinin ilimiz adına ve insan sağlığı adına önemine vurgu yaparak; "Pandemi sürecinin sona ermesi kurallara riayet etmekten, birlik ve beraberlikten geçmektedir. Küresel salgınla karşı karşıya kaldığımız ve sıkıntılara rağmen kenetlenerek, el birliğiyle yol aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bölgenin sağlık üssü konumundaki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, salgının ülkemizde ve ilimizde görüldüğü ilk andan bu yana özverili bir şekilde insanımıza nefes olmaya devam ediyor. Üniversitemiz bu zorlu süreçle mücadelede yalnız değil. Kamu ve özel kuruluşları ile ilimiz, üniversitemiz ortak bir çaba gösteriyor" diye konuştu.

"TÜM BAĞIŞÇILARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ"

Sağlığa yatırımın insanlığa, geleceğe yatırım olması sebebiyle hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulayan Rektör Çufalı, 'Koronavirüsle amansız bir şekilde mücadele eden üniversite hastanemize oksijen cihazı destekleriyle hastalarımıza nefes olan, gücümüze güç katan tüm bağışçılarımıza müteşekkiriz. Bu kapsamda pandemi ile mücadelede başından beri bizleri gerek bağışları gerek işbirlikleri ile destekleyen Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e, Çanakçılar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Mithat Çanakcı, Mehmet Çanakcı, Sezai Çanakcı ve Hakan Çanakcı'ya; ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral'a; Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a ve Zonguldak MÜSİAD Şubesi adına Başkan Salih Kuvvetli'ye sağlığa ve geleceğe olan katkıları sebebiyle ilimiz, üniversitemiz ve insanlık adına teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki virüs küresel, mücadelemiz ortak. Bu vesileyle salgınla mücadele en ön saflarda fedakarca hayat kurtaran tüm sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Millet olarak birlikte hareket edileceği, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olunacağı, empatiyle yaklaşarak birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken sürecin yaşandığını belirten BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı, "Küresel salgınla mücadele Zonguldak çok önemli bir dayanışma sergiliyor. Tedaviler devletimizin gücü ve hayırsever vatandaşlarımız ve kurumlarımızın desteği ile tüm hızıyla devam ediyor. Pandeminin sona erdirilmesinde bu birlik ve beraberlik ruhu ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek birlikte başaracağız" mesajını verdi.

Çufalı, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, üniversitemiz hastanesine 5 adet yüksek akış oksijen cihazı ve 150 adet sağlık seti bağışlayan Eren Enerji Holding'e, 1 adet yüksek akış oksijen cihazı ve 30 adet sağlık seti bağışlayan Çanakçılar Seramik A.Ş.'ye, Diyaliz Su Sistemi bağışlayan Zonguldak MÜSİAD ve 2 adet yüksek akış oksijen cihazı ile 50 adet sağlık seti bağışlayan Erdemir'e teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.