Vahşice infaz edilen genç gözyaşları içinde toprağa verildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşanan olayda, Osman Çelik'ten(24) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Çelik ve sevgilisi Vildan İnce'yi (20) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Vildan İnce'nin ailesinden 8 kişi gözaltına alınmış, yapılan sorgulamada Vildan İnce'nin ailesi cinayeti itiraf etmişti.

TALİHSİZ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Osman Çelik'in cenazesi, Kaman gasilhanesinden ailesi tarafından teslim alınıp, Kaman Çadırlı Körmehmet Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Çelik'in cenazesinde baba İsmail Çelik güçlükle ayakta durdu.