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5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi! Yeni yılın ilk ürünler kataloğu yayında!

Yeni yılın ilk aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her eve ve her cebe hitap eden market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Bu haftanın ürünler kataloğunda; teknoloji ürünleri ve elektrik elektronik aletlerinde büyük indirim olduğu görülüyor. Kumtel Cam Ankastre Set, akü şarj edici, telefon tutucu, taşınabilir şarj aleti gibi ürünlerde pek çok çeşit ve indirim yer alıyor. İşte BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:48 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:48 ABONE OL
BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın aktüel listesinde teknoloji aletlerindeki indirimlerin yanı sıra yiyecek ve içecek ürünlerinde de pek çok çeşit ve indirim yer alacak. Öte yandan kadın parfümü, banyo sabunu, duş jeli, dudak koruyucu, vazelin gibi kişisel bakım ürünlerinde de indirim yer alıyor. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ

Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada…

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BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
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