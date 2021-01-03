BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın aktüel listesinde teknoloji aletlerindeki indirimlerin yanı sıra yiyecek ve içecek ürünlerinde de pek çok çeşit ve indirim yer alacak. Öte yandan kadın parfümü, banyo sabunu, duş jeli, dudak koruyucu, vazelin gibi kişisel bakım ürünlerinde de indirim yer alıyor. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ

Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada…