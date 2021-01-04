10 Kasım'daki saygısızlıkta flaş gelişme! Saygısız işçi firarda, suçsuz ağabeyi hapiste!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te çalışanlarını saygı duruşuna davet eden bir patron, tekstil atölyesindeki işçilerden birinin terör örgütü lehine slogan atması sonucu deliye döndü. Çalışanlardan 09.05'te ayağa kalkmalarını isteyen patrona karşı gelen bir işçi saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Daha sonra olay yerinden gitmek için ayağa kalkan çalışan terör örgütü lehine "Biji serok Apo" ve "Biji serok Kürdistan" şeklinde slogan attı. İşçinin bu sözlerini duyan patron adeta çılgına döndü. Patronla birlikte diğer çalışanlar da terör örgütü lehine slogan atan işçiye saldırırken, o anlar kameralar tarafından kaydedilmişti.

ABİSİ TUTUKLANMIŞ



Olayla ilgili basında yer alan görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada tekstil merkezi yetkilisinin savcılığa verdiği bilgiler sonrası 28 yaşındaki Savaş Ç., gözlatına alındı. Tekstil merkezi sahibi ile birlikte 3 kişinin teşhisiyle belirlenen şüpheli 'Terör Örgütü Propagandası' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Tutuklanan Savaş Ç., iddiaya göre 22 yaşındaki kardeşi Alican Ç.'yi koruyordu. Çünkü Alican Ç., işe başladığı tekstil merkezine ağabeyinin kimlik bilgilerini vermişti. Geçtiğimiz günlerde soruşturmayı derinleştiren savcılık, anma töreni sırasında örgüt propagandası yapan kişinin Savaş Ç., değil kardeşi Alican Ç., olduğunu tespit etti.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Tutuklu bulunduğu cezaevinden tekrar savcılığa ifadeye getirilen Savaş Ç., verdiği ifadesinde, 'Basına sızan görüntülerde propaganda yapan kişi benim erkek kardeşimdir. Alican ile benzerliğimizden dolayı siz görüntülerdeki şahsın benim olduğumu düşündünüz. Fakat benim kardeşim cezaevi firarisi olduğu için benim kimliğimi kullanarak hayatını idame ettiriyordu." Dedi. Alican Ç.'nin birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Savcılık 10 Kasım günü Atatürk'ü anma töreni sırasında örgüt propagandası yapan şüpheli Alican Ç.'yi yakalanması için harekete geçti. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.