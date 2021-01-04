110 STK'dan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi

Sözcü gazetesinin Ayasofya Cami'nin ibadete açılmasını 2020 yılının felaket olaylarından biri olarak göstermesine tepkiler dinmiyor. Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına açıklama yapan Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, sözcü Gazetesi'ni kınayarak "ekmeğini yediğiniz ülkeye saygılı olun" dedi.

SÖZCÜ'NÜN MANŞETİ, FİKRİ'NİN ANLAYIŞI

Özbeöz Müslüman Mabedi olan Ayasofya Camii Kebir-in 86 yıl önce ibadete kapatılarak, müminlerden mahzun bırakıldığını belirten Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Sözcüsü Ahmet Taş, "Uzun yıllardır Türkiye Müslümanlarının hasretle ibadete açılmasını beklediği Ayasofya 2020 yılında mahkeme kararı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açılmış ve milletimizin hasreti dindirilmişti. Milletimiz için bayram olarak değerlendirilen Ayasofya'nın ibadete açılması olayını, Sözcü Gazetesinin felaket olay olarak değerlendirmesi bu gazetenin, bu toprakların ve ülkenin insanı ve ruh dünyası ile asla ilgisinin kalmadığını, yabancı ve düşman bir camianın yayın organı haline geldiğini ortaya koyuyor. Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği olarak; ilgili gazeteyi, Millete karşı nefret uyandıran manşeti ve yaklaşımı için şiddetle kınıyor, ekmeğini yiyip suyunu içtiği ülkemize ve insanımıza saygılı olmaya davet ediyoruz" dedi. .

FİKRİ SAĞLAR, ÇAĞLAR ÖTESİNDE KALMIŞ

Kültür eski bakanlarından CHP'li Fikri Sağlar'ın katıldığı bir televizyon programında, daha önce işgal ettiği bakanlık makamına hiç yakışmayan sözlerle ayrımcılığa neden olduğunu belirten Ahmet Taş; "Sağlar konuşmasında, başörtülü bir bayan hâkim olarak beni yargılasa onun adaletine güvenemem, başörtüsünü siyasi simge olarak takıyorlar diyerek, başörtülü müslüman bayanları adalet sağlayamayan güvenilmez kişiler olarak itham etti. Fikri Sağlar çağ dışı kalmış, anayasada belirtilen kanun önünde vatandaşların eşitliği ve Kur'an-ı Kerim'de belirtilen başörtüsünün Müslüman hanımlar için farz olduğu hükümlerini, bilmeyecek kadar cahildir. Fikri Sağlar, tek parti döneminden kalma, kendisi gibi düşünmeyen ve inanmayanları yok sayan çağ dışı bir anlayışı temsil ediyor Anayasadaki kanun önünde eşitlik ve toplumun inancındaki başörtüsünün Müslüman kadının izzeti olduğu, adaleti de inanan Müslümanların en iyi tatbik edeceği algısından bir haber olan Fikri Sağlar, sözleri ile hukuken ve fiilen suç işlemiştir. Fikri Sağlar'ı şiddetle kınıyor, kanunlara ve toplum vicdanına saygılı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.