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112 helikopteri hastalar için havalandı

’ın ilçesinde biri doğum hastası, diğeri ise akut apandisit hastası olan 2 vatandaşın imdadına 112 ambulans helikopteri yetişti.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 4.1.2021 20:58 ABONE OL
112 helikopteri hastalar için havalandı

Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatan Ayten Y. isimli gebe hastanın Van'a sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine, 112 ekipleri harekete geçti. Hastanın Van'a sevki için, Bahçesaray yolunun çığ tehlikesine karşı kapalı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından yardım istendi.

Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından görevlendirilen ambulans helikopter, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

APANDİSİT HASTASI İÇİN HELİKOPTER HAVALANDI

Öte yandan aynı gün Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatmakta olan Mehmet Fidan isimli 32 yaşındaki akut apandisit tanılı hasta için Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen helikopter aldığı hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Her iki hasta da Van'da tedavi altına alındı.

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112 helikopteri hastalar için havalandı
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