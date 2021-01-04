20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kaçla kaç arası dışarı çıkabilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle başlayan 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması bir süredir devam ediyor. 30 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan genelgeye göre; kısıtlamanın salgının yayılımında büyük risk teşkil eden yaş gruplarına uygulandığını bildirildi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü 20 yaş altı vatandaşlar saat kaçla kaç arası dışarı çıkabiliyor? İşte detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.