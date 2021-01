9 bin öğrenciye 'Temel İlk Yardım' eğitimi verildi

Sosyal hayata yönelik projeler geliştiren Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, duyarlı bir etkinliğe daha imza attı. Kızılay ile yapılan işbirliği neticesinde ilçedeki 31 lisede eğitim gören öğrencilere "Temel İlk Yardım" eğitimi verildi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çekimleri yapılan eğitim semineri, internet üzerinden yayınlandı. 15 Aralık– 31 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleşen eğitime 8 bin 991 kişi katıldı.



HEİMLİCH MANEVRASI ÖĞRETİLDİ



"Doğru zamanda doğru müdahalenin yapılması" gerektiğine dikkat çekilen eğitimlerde uzmanlar, ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, bayılmalarda, boğulmalarda İlk Yardım teknikleri ve Heimlich manevrası anlatıldı.





HER 5 SANİYEDE BİR KİŞİ YARALANMA SONUCU ÖLÜYOR



Her evde bir ilk yardımcı bulunmasının gerekliliğine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 5 saniyede bir kişi yaralanma sonucu hayatını kaybediyor. Bu da ilk yardımın önemini daha da ortaya koyuyor. Herkesin ilk yardım bilgisi olmalı. Gençlerimizi de bu konuda yetiştirmek amacıyla güzel bir program oldu" dedi. Eğitim alan gençlere önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek.