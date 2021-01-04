Aile hekimi değişikliği nasıl yapılır? [Resimli anlatım] - E-nabız ile aile hekimi değiştirme nasıl yapılır?

Aile hekiminden memnun olmayan, ikamet değişikliği veya farklı sebeplerden dolayı aile hekimini değiştirmek isteyen vatandaşlar, aile hekimi değişikliği işlemini elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor, yeni aile hekimlerini il, ilçe ve birime göre belirleyebiliyorlar. Bu sayede vatandaşların, herhangi bir kuruma giderek dilekçe doldurmalarına, sıra beklemelerine gerek kalmıyor. Tüm işlemlerin, internet erişimi bulunan cihazlar aracılığıyla dakikalar içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün. Bununla birlikte Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla aile hekimi öğrenme, aile hekimi değiştirme işlemlerinin yanı sıra tahlil sonucu öğrenme, randevu alma gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aile hekiminizi değiştirmek için ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak sizinle iletişime geçen temsilciye talebinizi iletebilirsiniz. Eğer işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız MHRS'ye e-Devlet şifreniz ile erişim sağlayarak aile hekimi değişikliği talebinizi internet üzerinden kurumla paylaşabilirsiniz.

Aile hekiminizi internet üzerinden değiştirmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığınız ekrandaki arama çubuğuna aile hekimi değiştirme yazarak sistemin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

Devamında işlemlere başlayabilmek için kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayıp e-Devlet kapısı kimlik doğrulama ekranı üzerinden sisteme giriş yapın. Ardından e-devlet aile hekimi değiştirme işlemine başlayabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sistem tarafından e-nabız sistemine aktarılacaksınız. E-nabız sistemine geçiş yapmak için yukarıdaki ekran görüntüsünde örneğini gördüğünüz sayfada bulunan uygulamaya git butonuna tıklamanız yeterli.

Ardından karşınıza, aile hekimi değiştirme işleminin gerçekleştirildiği sayfa gelecek. Aile hekimi değişikliği yapmak için öncelikle il ve ilçe seçimi yapmanız gerekiyor. Söz konusu bilgilere ilişkin seçim yaptıktan sonra seçim yaptığınız il ve ilçede görev yapan aile hekimlerinin listesi karşınıza gelecek.

Karşınıza gelen listedeki aile hekimleri arasından, ismi kırmızı kutucuğun içerisinde yer alan aile hekimlerini seçmeniz mümkün değil. Kırmızı ile belirtilmiş aile hekimlerinin hasta kapasitesi dolu olduğu için yalnızca yeşil ve sarı ile işaretlenmiş olan aile hekimleri arasından seçim yapabilirsiniz. Bu işlemler haricinde herhangi bir aile hekimi değiştirme formu ya da aile hekimi değiştirme dilekçesi doldurmanıza gerek yok.