Ankara'da eski sevgili dehşeti... Sosyal medya hesabında korkunç görüntüler

Ankara'nın Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (33), 3 yıldır beraber yaşadığı sevgilisi Gökhan Ağtaş'tan (26) 5 ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. Tehditlerine devam eden Gökhan Ağtaş, gece geç saatlerde genç kadının yaşadığı binaya gitti. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı. Mutfakta çay içen Sevgi Tekin, kız kardeşi S.K. ve 17 yaşındaki kızı S.K. panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş'ı karşısında gördü. Ağtaş, elindeki tabancayla tehdit ettiği Tekin'in kız kardeşi ile kızının cep telefonlarını ellerinden alarak zorla odaya kapattı.
ODAYA GEÇ SENİ ORDA VURACAĞIM
Gökhan Ağtaş, genç kadına "Diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diyerek bağırdı. Odada tek kalan Sevgi Tekin'i dövmeye başlayan Ağtaş, silahla 3 el ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp teyzesi ile odadan çıkan S.K, annesini kanlar içinde yerde buldu. Cep telefonlarını yerde bulan S.K., polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına müdahale ederek ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırdı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya şahit olan genç kadının kız kardeşi ve kızının ifadesi almak üzere emniyete götürdü. Sevgi Tekin, eski eşinden boşanmasının ardından 3 çocuğunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Olay sırasında bulunan S.K.'nın ise, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan kaçarak annesi ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Anne kızın birlikte evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan kızının ifadesinde, annesinin Gökhan Ağtaş'tan bir yıl önce çocuk sahibi olduğunu söylediği belirtildi. Ağtaş'ın bir süre önce de çocuğu alarak kendi ailesinin yanına bıraktığını söyleyen kız, bu süre içerisinde de annesinin defalarca tehdit edildiğini söyledi.
ŞİDDETTEN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Tehditler nedeniyle annesinin daha önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu vurgulayan kız, hastane önünde ölüm haberini alınca teyzesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Katil zanlısı Gökhan Ağtaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
KATİL ZANLISINDAN SİLAHLI POZ
Katil zanlısı, sosyal medya hesabında silahla verdiği pozun altına yorum yazan kişilere 'tövbeler, yeminler bozuldu yansın mermiler bu saatten sonra' ifadesi kullandığı görüldü. Apartman sakinleri, Gökhan Ağtaş'ın sürekli binaya gelip komşuları Sevgi Tekin ile tartıştığı çoğu zaman da kavga ettiklerine şahit olduklarını dile getirdi.
Olaya şahit olan komşu Murat Pınar, "Gece uyuduğumuz sırada silah sesini duyduk. Çığlıkların da gelmesi üzerine binanın girişine doğru koştum. Kapının açık olduğunu görüp içeri girdim. Kanlar içinde yerde yatan kadını gördüm hemen polis arayarak yardım istedik" dedi. Sevgi Tekin'nin üst komşusu Emrah Erdoğmuş, "Her gün kavga ediyorlardı biz çoğu zaman bu tartışmaların sesini duyuyorduk. Dün gece de imdat çığlıklarına uyandık, aşağı inip baktığımda 17 yaşında çocuğu ve kız kardeşi yanındaydı" ifadelerini kullandı. Katil zanlısı Gökhan Ağtaş'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.