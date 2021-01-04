Ankara'da eski sevgili dehşeti... Sosyal medya hesabında korkunç görüntüler

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya şahit olan genç kadının kız kardeşi ve kızının ifadesi almak üzere emniyete götürdü. Sevgi Tekin, eski eşinden boşanmasının ardından 3 çocuğunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Olay sırasında bulunan S.K.'nın ise, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan kaçarak annesi ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Anne kızın birlikte evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan kızının ifadesinde, annesinin Gökhan Ağtaş'tan bir yıl önce çocuk sahibi olduğunu söylediği belirtildi. Ağtaş'ın bir süre önce de çocuğu alarak kendi ailesinin yanına bıraktığını söyleyen kız, bu süre içerisinde de annesinin defalarca tehdit edildiğini söyledi.