Araç altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce Metek Toki mevkiinde bir aracın çarpması sonucunda araç altında kalan köpek, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Seyir halinde olan bir aracın önüne atlayarak altında kalmasının ardından Düzce İtfaiye ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç altında kalan köpeği sıkıştığı yerden hava yastıklarının yardımıyla kurtardı. Köpeğin yara alıp almadığının belirlenmesi ve tedavi görmesi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri köpeği teslim alarak tedaviye başladı.